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Возбуждено дело по факту крушения Су-57 в Подмосковье

Возбуждено дело по факту крушения Су-57 в Подмосковье

Пилот успел катапультироваться, пострадавших и разрушений на земле нет, на борту не было вооружения.СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним по факту крушения военного истребителя Су-57 в Подмосковье.

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