Хочу чистоты и порядка в Краснодаре. Говорят, если хочешь к чему-то привлечь, покажи пример. #остановкачистая.
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Хочу чистоты и порядка в Краснодаре. Говорят, если хочешь к чему-то привлечь, покажи пример. #остановкачистая.