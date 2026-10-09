Голодный сезон для медведей: почему встречи с шатунами могут стать опаснее

Зимой и весной в российских регионах может возрасти риск встреч с голодными медведями-шатунами. Причиной называют нехватку природного корма: животным сложнее накопить необходимые запасы, а затем пережить период, когда пищи особенно мало.
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