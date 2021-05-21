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Единственный человек, видевший Бога-Троицу

Единственный человек, видевший Бога-Троицу

Единственный человек, видевший Бога-Троицу 5 мая 63 тыс. прочитали В эпоху Ветхого Завета это был Авраам.

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Александр Романченко
"...В эпоху Ветхого Завета это был Авраам. Но сейчас речь пойдет не о нем. А о единственном человеке, который видел Троицу уже в эпоху Нового Завета. Это был великий русский (хотя по национальности – вепс) святой – Александр Свирский. Троица явилась ему в 1507 году в виде трех светозарных ангелов. Важное отличие от явления Троицы Аврааму, когда Бог явился ему под видом трех путников, которые по виду ничем от людей не отличались, так что Аврааму пришлось какое-то время недоумевать о познаниях своих Гостей, пока Бог Сам ему не открылся. Почему же новое явление Святой Троицы произошло в это время на Руси?..."
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Единственным человеком, который мог видеть бога троицу, был Иисус Христос во время своих мучений на кресте. После этого он стал сыном бога-создателя всего сущего.

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