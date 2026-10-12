Известная велогонщица прошла допинг-контроль рядом с телом умершей матери

Австрийская велогонщица Валентина Каваллар, представляющая команду SD Worx-Protime, рассказала о тяжёлом эпизоде, который ей пришлось пережить вскоре после смерти матери .
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