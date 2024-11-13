Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Самолет с главой МЧС России приземлился на Кубе

Самолет с главой МЧС России приземлился на Кубе

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочим визитом на Кубу. Самолет с Министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий приземлился в международном аэропорту Хосе Марти, сообщает посольство России на Кубе в своем Telegram-аккаунте.

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