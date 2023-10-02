Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

52 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Молодежь совсем деградирует,в наше время было чем заняться в свободное время а щас молодежь только интернет и бухло,д...Между нами, девоч...
  • Наина
    Тяжёлая потеря.Соболезнование родным.Сыну героя вырости достойным человеком.В зоне СВО погиб ...
  • Сергей Значимый
    Царствия небесного воин.В зоне СВО погиб ...

Дорогу на Плющихинском жилмассиве в Новосибирске признали бесхозной

Дорогу на Плющихинском жилмассиве в Новосибирске признали бесхозной

Дорога в районе дома №9/4 по улице Виталия Потылицина (на карте улица обозначена как Плющихинская) находится в стадии приема передачи в муниципальную собственность, сообщают в городском департамента транспорта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх