Дорогу на Плющихинском жилмассиве в Новосибирске признали бесхозной

Дорога в районе дома №9/4 по улице Виталия Потылицина (на карте улица обозначена как Плющихинская) находится в стадии приема передачи в муниципальную собственность, сообщают в городском департамента транспорта.
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