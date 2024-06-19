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Фриц, в 2021-м восстановившийся от такой же травмы, как у Джоковича: «Он вполне сможет сыграть на «Уимблдоне» 

Фриц, в 2021-м восстановившийся от такой же травмы, как у Джоковича: «Он вполне сможет сыграть на «Уимблдоне» 

В 2021-м Фриц получил точно такую же травму во время «Ролан Гаррос» и покинул корт на коляске. Через 20 дней после операции на правом колене американец выиграл матч.

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