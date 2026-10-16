Статус мученика сикхской общины активисту по борьбе с наркотиками из Пенджаба Парвиндеру Сингху Джхоте, который был застрелен на этой неделе присвоил верховный священник сикхизма Акал Тахт Джатедар Гьяни Кулдип Сингх Гаргадж, сообщает 16 октября Press Trust of India.