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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ожидаю, что Роналду забьет 6 голов на Евро-2024. Он фантастический футболист». Мейра о Криштиану

«Ожидаю, что Роналду забьет 6 голов на Евро-2024. Он фантастический футболист». Мейра о Криштиану

В 1-м туре Португалия обыграла Чехию со счетом 2:1, Роналду провел на поле всю игру. «Я думаю, что Роналду хорошо сыграл в первом матче на чемпионате Европы.

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