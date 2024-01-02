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The Guardian: Иран отвергает призывы Вашингтона и Лондона прекратить поддержку атак хуситов в Красном море

The Guardian: Иран отвергает призывы Вашингтона и Лондона прекратить поддержку атак хуситов в Красном море

Иранские власти продолжают поддерживать действия йеменских хуситов в Красном море, несмотря на протесты США и Великобритании, пишет британское издание The Guardian.

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