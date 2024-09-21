NERA: как «сэндвичи» из металлических листов защищают от кумулятивных боеприпасов

Как известно, одним из главных параметров, напрямую влияющих на боевую эффективность танка, является его броневая защита, поэтому в ходе создания новой боевой машины, либо модификации уже имеющихся, конструкторы уделяют особое внимание усилению стойкости своего изделия к поражающим средствам.
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