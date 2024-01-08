Глава IBA Кремлев передал жителям Климовска свыше 1,5 тыс обогревателей

РИАМО - 8 янв. Президент Международной ассоциации бокса IBA Умар Кремлев передал 1,5 тыс. обогревателей для жителей микрорайона Климовск городского округа Подольск, которые остались без отопления в результате коммунальной аварии на частной котельной.
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