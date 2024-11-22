Вице-спикер Чернышов предложил повысить налог на автомобили с громким выхлопом

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил министру транспорта России Роману Старовойту обращение, в котором предложил повысить налог для автомобилей, чья выхлопная система была намеренно модернизирована для усиления звука выхлопных газов.
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