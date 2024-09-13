Возлюбленная Джейсона Стэйтема поделилась фото в нижнем белье

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Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась снимками в откровенном виде. Соответствующие фото появились в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).