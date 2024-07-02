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Царьград

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В Нижегородской области с начала сезона утонули 19 человек

В Нижегородской области с начала сезона утонули 19 человек

В главке МЧС поделились печальной статистикой: с начала купального сезона в Нижегородской области на воде погибли 19 человек.

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