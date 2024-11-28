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Царьград

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Сейшелы отказали туристке из России в отдыхе из-за нехватки денег

Сейшелы отказали туристке из России в отдыхе из-за нехватки денег

Туристка купила путевку на Сейшелы, но по прилету её попросили вернуться домой из-за нехватки денег на отдых.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Недавно вернулись с Сейшел. Цены там просто космос. Они открыто говорят - бедных туристов мы не ждём. Ужин минимум 30 евро на человека. Такси 15 минут - 20 евро. Прокат авто самого дешевого - 60 евро в сутки. Курс рубля к Песо 7:1
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21 час.

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