Сейшелы отказали туристке из России в отдыхе из-за нехватки денег

Игорь Васиков

Недавно вернулись с Сейшел. Цены там просто космос. Они открыто говорят - бедных туристов мы не ждём. Ужин минимум 30 евро на человека. Такси 15 минут - 20 евро. Прокат авто самого дешевого - 60 евро в сутки. Курс рубля к Песо 7:1