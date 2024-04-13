Экс-советник Кучмы Соскин: ПВО не могут защитить важные объекты Украины

Ночные удары армии России по объектам энергетики Украины продемонстрировали, что системы противовоздушной обороны (ПВО) не способны защитить главные объекты страны, в том числе тепло-электрогенерирующие объекты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии