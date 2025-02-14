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Китай

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Китай сделал Австралии серьезное представление в связи с намеренным вторжением в его воздушное пространство

Пекин, 13 февраля /Синьхуа/ -- Китай сделал Австралии серьезное представление в связи с намеренным вторжением австралийского военного самолета на воздушное пространство Китая, заявил в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.

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