Кремль: ВС РФ работают на харьковском направлении ради безопасности Белгорода

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 10 июля, в ходе брифинга с журналистами заявил, что все действия ВС РФ на харьковском направлении направлены на обеспечение безопасности Белгорода.
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