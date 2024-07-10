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Кремль: ВС РФ работают на харьковском направлении ради безопасности Белгорода

Кремль: ВС РФ работают на харьковском направлении ради безопасности Белгорода

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 10 июля, в ходе брифинга с журналистами заявил, что все действия ВС РФ на харьковском направлении направлены на обеспечение безопасности Белгорода.

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