ВС РФ фактически уничтожили группировку ВСУ к югу от Курахова в ДНР, передает ТАСС.В силовых структурах региона пояснили, что группировка находилась на рубеже от села Елизаветовка до населенного пункта Успеновка.
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