Северная Корея заявила о неудавшемся запуске военного спутника

Проведенный в ночь на среду, 31 мая, запуск военного спутника КНДР закончился неудачей. Из строя вышла вторая ступень ракеты-носителя, аппарат упал в море, Reuters со ссылкой на северокорейское информационное агентство ЦТАК.
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