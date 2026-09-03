«Надежда — мой компас …».Песни Анны Герман невозможно спутать с другими. Мягкий, чистый голос певицы, особенная манера исполнения и удивительная искренность сделали ее одной из самых любимых артисток своего времени.
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