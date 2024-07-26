Санкт-Петербург стал лидером экоиндекса городов России

Исследование провели 2ГИС и РУДН Аналитики сервиса 2ГИС при участии экспертов Научного центра Smart Urban Nature РУДН рассчитали экоиндекс городов-миллионников, изучив доступность парков, водоёмов, развитие общественного транспорта и велоинфраструктуры, разнообразие экопрактик и мнений горожан.
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