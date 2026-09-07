В Лабытнанги мотоциклист попал в больницу после столкновения с машиной

На улице Гагарина в Лабытнанги вечером в воскресенье, 6 сентября, столкнулись мотоцикл и легковушка. В ДТП пострадал байкер, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по ЯНАО.
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