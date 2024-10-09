Авторы стратегии Songs of Conquest в духе «Героев» объявили сроки релиза на консоля...

Авторы стратегии Songs of Conquest в духе «Героев» объявили сроки релиза на консолях, Android и iOS и показали тизер скандинавской фракцииРазработчики из шведской студии Lavapotion рассказали, когда пошаговая ролевая стратегия с элементами приключения Songs of Conquest в духе «Героев Меча и Магии» появится на консолях и мобильных устройствах, а также опубликовали тизер нового дополнения.