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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Авторы стратегии Songs of Conquest в духе «Героев» объявили сроки релиза на консоля...

Авторы стратегии Songs of Conquest в духе «Героев» объявили сроки релиза на консоля...

Авторы стратегии Songs of Conquest в духе «Героев» объявили сроки релиза на консолях, Android и iOS и показали тизер скандинавской фракцииРазработчики из шведской студии Lavapotion рассказали, когда пошаговая ролевая стратегия с элементами приключения Songs of Conquest в духе «Героев Меча и Магии» появится на консолях и мобильных устройствах, а также опубликовали тизер нового дополнения.

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