Жильцы домов рядом с сотовыми вышками могут получить 1 млн рублей

Проживающие в домах, рядом с которыми стоят вышки сотовой связи, могут получить большие деньги. Компенсация из-за вреда здоровью, вызванного работой вышки, начинается от миллиона рублей, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который руководит комитетом по вопросам собственности.