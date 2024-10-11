Жильцы домов рядом с сотовыми вышками могут получить 1 млн рублей

Проживающие в домах, рядом с которыми стоят вышки сотовой связи, могут получить большие деньги. Компенсация из-за вреда здоровью, вызванного работой вышки, начинается от миллиона рублей, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который руководит комитетом по вопросам собственности.
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