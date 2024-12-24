Маск считает, что к концу 2025 года ИИ превзойдет способности человека

Американский предприниматель, один из будущих руководителей нового департамента по достижению госэффективности (DOGE) Илон Маск гарантирует, что искусственный интеллект (ИИ) превзойдёт интеллект всех людей к 2030 году.
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