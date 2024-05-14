Военнослужащие группировки войск «Север» взяли в плен боевиков «Кракена»* и «Братства»** в ходе боевых действий Харьковской области.
ВС РФ взяли в плен боевиков «Кракена»* и «Братства»* под Харьковом
Комментарии
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Андрей
не пожалеть бы .что опять нацистов в плен взяли.
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21 час.
Александр Бабин
А на фига они в плену-после того что они творили с нашими ребятами.Теперь ещё и кормить
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20 час.
Юрий Вереин
Все экстремистские соединения и иностранцев в плен лучше не брать. Пленили, допросили,... и к стенке ... и лоб зеленкой не мазать...
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53 мин.
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