Суд рассмотрит дело солдата ВСУ Чепикова, обвиняемого в теракте

СК России завершил расследование уголовного дела в отношении военнослужащего 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Евгения Чепикова, который обвиняется в совершении теракта в Курской области.
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