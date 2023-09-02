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Мартен Фуркад о своем фестивале в Анси: «В сложных и ответственных проектах я реализую себя. Не привык к рутине – предпочитаю вызовы»

С 1 по 3 сентября во французском Анси проходит Nordic Festival, в рамках которого сегодня пройдут гонки по летнему биатлону и лыжероллерам.

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