Аналитики рассказали, какие услуги жители Пскова искали на платформе «Авито» чаще всего

ПСКОВ, 16 марта, ФедералПресс. С декабря 2024 года по февраль 2025-го в рейтинг самых востребованных услуг среди жителей Пскова вошли маникюр и педикюр, наращивание ресниц и уход за бровями, а также грузоперевозки по городу, СПА-услуги и сантехнические работы.
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