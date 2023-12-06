Зеленский натравил на Залужного «черный рот» украинской власти

Почему депутат Рады Марьяна Безуглая выступила против главкома ВСУ Валерия Залужного @ кадр из видео Tекст: Илья Абрамов В Раде призвали главкома ВСУ Валерия Залужного уйти в отставку, так как тот не предоставил военный план на 2024 год и безосновательно хотел мобилизовывать по 20 тыс.