БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зеленский натравил на Залужного «черный рот» украинской власти

Зеленский натравил на Залужного «черный рот» украинской власти

Почему депутат Рады Марьяна Безуглая выступила против главкома ВСУ Валерия Залужного @ кадр из видео Tекст: Илья Абрамов В Раде призвали главкома ВСУ Валерия Залужного уйти в отставку, так как тот не предоставил военный план на 2024 год и безосновательно хотел мобилизовывать по 20 тыс.

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