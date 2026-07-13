Бензин есть, но его не продают: эксперт объяснил, что происходит на российских АЗС

Алексей Смирнов

Это спекуляция. поддерживаемая правительством. Мой город стоит на пути из Москвы на Селигер, и на заправках мелких предпринимателей бензин начинает отпускаться только в выходные дни, соответственно по неадекватно завышенной стоимости. Расчёт идёт на проезжающих москвичей, так как местные не станут покупать топливо по 120р. за литр. Вопросы: почему владельцев таких заправок не признают спекулянтами. в отличии от граждан с канистрами и почему их заправки вообще снабжают топливом, когда его не хватает на тех заправках. которые активно цены не поднимают?