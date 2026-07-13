RuNews24.ru Вы когда-нибудь подъезжали к заправке, видели заветные цифры на ценнике, радовались, что не придется искать топливо по всему городу, а затем утыкались носом в глухой забор из красных конусов? При этом на вопрос «Когда откроете?» уставший оператор лишь пожимает плечами и кивает на табличку «Прием бензовоза».
Бензин есть, но его не продают: эксперт объяснил, что происходит на российских АЗС
Комментарии
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Leon
Зато ЕдимРоссия добилась удвоения ВВП, правда боюсь даже расшифровывать буквы ВВП😀😀😀
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4 н.
Алексей Смирнов
Это спекуляция. поддерживаемая правительством. Мой город стоит на пути из Москвы на Селигер, и на заправках мелких предпринимателей бензин начинает отпускаться только в выходные дни, соответственно по неадекватно завышенной стоимости. Расчёт идёт на проезжающих москвичей, так как местные не станут покупать топливо по 120р. за литр. Вопросы: почему владельцев таких заправок не признают спекулянтами. в отличии от граждан с канистрами и почему их заправки вообще снабжают топливом, когда его не хватает на тех заправках. которые активно цены не поднимают?
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3 н.
Aнатолий Райков
Для спекулянта расстрел,это слишком гуммано,а вот 6 месяцев тюрьмы,это издевательство над человеком.Чьи эти слова?Кто это произнёс в первые.
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3 н.
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