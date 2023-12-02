SHOT: Новиков признался, что похищение ребёнка было его навязчивой идеей

Аркадий Новиков, 40 лет, признался, что идея похищения ребенка стала для него навязчивой. В интервью с телеграм-каналом SHOT, Новиков утверждает, что его жена и сын, Ирина и Андрей, оказались случайными соучастниками.
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