«Это уже слишком»: Юля-легенда из Владивостока взорвала соцсети

Публикация с жалобой появилась в инстаграм-паблике vtoryak.vdk. Как видно на прикреплённых фотографиях, неизвестные подростки оставили на карусели, домике и других объектах различные надписи, в том числе хэштеги «#юлялегенда» и «#лизалегенда».