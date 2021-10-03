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«Это уже слишком»: Юля-легенда из Владивостока взорвала соцсети

«Это уже слишком»: Юля-легенда из Владивостока взорвала соцсети

Публикация с жалобой появилась в инстаграм-паблике vtoryak.vdk. Как видно на прикреплённых фотографиях, неизвестные подростки оставили на карусели, домике и других объектах различные надписи, в том числе хэштеги «#юлялегенда» и «#лизалегенда».

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