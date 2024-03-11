Внимание! Сотни жителей столицы останутся сегодня без тепла

Сегодня, 11 марта, у потребителей в столичных секторах Чеканы и Ботаника будет отключено тепло. {{579790}} Предприятие Termoelectrica сообщило, что теплоноситель будет временно отключен из-за поломки, передает Noi.
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