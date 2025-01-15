Единый урок Памяти, посвященный трагедии в деревне Ола́.

Сегодня был организован час памяти ´Ола́ - сестра Хатыни´ посвященный трагедии в деревне Ола, где в годы Великой Отечественной войны немецкими карателями было уничтожено за один вечер 1750 человек,950 из которых - дети.
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