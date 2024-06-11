Арбитражный суд обосновал отказ взыскать 284 млрд рублей с Микаила Шишханова

Кассационная инстанция арбитражного суда Московского округа отменила решение о взыскании 284 млрд рублей по иску Центробанка к экс-владельцу Рост-банка Микаилу Шишханову, в том числе из-за некорректной трактовки закона «О банкротстве».
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