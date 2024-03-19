21 марта в доме культуры «Берендей» пройдет фестиваль поэзии «Начало», приуроченный ко Дню поэзии. » В этом году мы вновь ждем мастеров выразительного чтения, тонко чувствующих художественную форму, мелодику и ритм родного языка Итогом фестиваля станет выявление лучших чтецов, которым предоставится возможность для самовыражения.