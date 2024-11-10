Александр Маршал на концерте «Русской Медиагруппы» в честь Дня сотрудника органов внутренних дел РФ прокомментировал позицию ГД РФ по отношению к заработкам артистов.
Маршал прокомментировал идею об ограничении гонораров артистам
Комментарии
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ВК
Вад Кук
Как они взвились пусть вам частные лица платят , их же никто не ограничивает и это все крики лишь от одного основные гонорары за счет бюджета хватит уже в стране война вся страна собирает на войну , а эти фигляры получают миллионы за фонограмму
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13 час.
Акимова Татьяна
Речь идет о выплатах из бюджета!!! Пусть зарабатывают сами на частных вечеринках сколько дадут-все их.
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11 час.
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