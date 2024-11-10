Маршал прокомментировал идею об ограничении гонораров артистам

ВК

Вад Кук

Как они взвились пусть вам частные лица платят , их же никто не ограничивает и это все крики лишь от одного основные гонорары за счет бюджета хватит уже в стране война вся страна собирает на войну , а эти фигляры получают миллионы за фонограмму