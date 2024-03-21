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Лига наций. Стыковые матчи. Гибралтар примет Литву

Команды играют в плей-аут за право остаться в Лиге С и не вылететь в дивизион D Лиги наций Лига наций  Стыковые матчи Первые матчи Эстония – Кипр 0:0 (0:0, 0:0) Дата проведения 24 марта, 20.

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