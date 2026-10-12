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Царьград

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Визовые центры Кипра в РФ возобновили работу с 12 октября

Визовые центры Кипра в РФ возобновили работу с 12 октября

С 12 октября визовые центры Кипра в шести российских городах, включая Петербург, возобновляют прием заявлений после устранения технического сбоя, из-за которого выдача виз была приостановлена 8 октября.

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