Наталья Эйсмонт о запуске корабля "Союз МС-24": Фантастическое зрелище и важный исторический момент

Марину Василевскую в основной экипаж выбрали из нескольких тысяч претенденток. Вместе с ней с научной миссией на Международную космическую станцию отправились командир и уроженец нашей страны Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.
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