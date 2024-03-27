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В некоторые районы Урала и Сибири временно вернется суровая зима

В некоторые районы Урала и Сибири временно вернется суровая зима

Жителей девяти регионов России известили о приближающихся аномальных морозах. По прогнозу руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, на которого ссылается РИА Новости, температура в северных районах Урала и Сибири, в Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области может опуститься до отметки в минус 20–40°C, синоптика цитирует.

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