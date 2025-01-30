Хотят отставки Вероники Драгалин? Министр юстиции разъясняет ситуацию

Министр юстиции Вероника Михайлова-Морару отвергает предположения о том, что слияние Антикоррупционной прокуратуры и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам является «политическим шагом, направленным против Вероники Драгалин».
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