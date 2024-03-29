В Курганской области в два раза выросло число погибших в ДТП детей. Видео

В Курганской области в 2023 году в ДТП погибло восемь детей, что в два раза больше, чем в 2022-м. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Курганской области Рушан Галеев.
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