В Тверской области во время новогодних каникул пройдут яркие спортивные мероприятия

1 января 2024 года в муниципалитетах Верхневолжья началась Декада спорта и здоровья. Ее основные задачи – пропаганда здорового образа жизни, привлечение жителей региона к активному отдыху на свежем воздухе.
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