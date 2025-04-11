ИИ с «угрожающим уровнем риска» запретят

Группа российских юристов, представителей консалтинговых компаний и участников рынка, развивающих ИИ, разработала законопроект «О регулировании систем искусственного интеллекта (ИИ) в России», который направлен на регулирование таких технологий.
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