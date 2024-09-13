🇷🇺 8 февраля 1784 года Екатерина II дала распоряжение Сенату о создании на полуострове присутственных мест.
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🇷🇺 8 февраля 1784 года Екатерина II дала распоряжение Сенату о создании на полуострове присутственных мест.